家宅捜索に立ち会うため、捜査員に連れられて自宅マンションに入る桑野浩太容疑者＝7日午後2時15分ごろ、東京都町田市東京都町田市のマンションで住人の高齢女性が刺殺された事件で、警視庁は7日、殺人容疑などで送検された同市の自称派遣社員桑野浩太容疑者（40）の自宅を家宅捜索した。容疑者は「人生を終わらせようと思った。襲いやすそうな人を探していた」と供述しており、経緯を調べる。午後2時15分ごろ、捜査車両が容疑