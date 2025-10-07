女優の奈緒（30）が7日、インスタグラムを更新。「人生で1番短い」というショートヘアー姿を披露し、ファンから絶賛コメントが相次いだ。奈緒はWOWOWの連続ドラマ「塀の中の美容室」で主演を務め、服役する受刑者であり、女子刑務所内で営業する美容室の美容師という難役を好演。同ドラマが最終回を迎えたことを報告した投稿から2日ぶりの更新となった今回、夜景をバックに撮した近影をアップ。「髪の毛が、人生で1番短いとです」