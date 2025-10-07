大相撲の幕内・御嶽海（出羽海）が７日、都内の部屋で稽古を行った。秋場所直前の９月１２日に、母のマルガリータさんが５５歳の若さで死去。場所中は悲しみを胸に気丈に土俵を務めていたが、この日「（気持ちが）落ち着かないですね。遅かれ早かれだから、と（自分に）言い聞かせるしかない」と、愛する母の急逝後初めて胸の内を明かした。秋場所を目前に控える中、マルガリータさんが救急搬送される知らせを受けた。すぐに母