ロッテは７日、石川歩投手（３７）が今季限りで退団すると発表した。チームは、本人とコーチ就任の打診を行うなど、話し合いを行ってきたが現役続行の意向が強く、本人の意思を尊重する形となった。石川は球団を通じ、「１２年間本当にありがとうございました。関わっていただいた全ての方に感謝の気持ちしかありません。これからもマウンドで投げていきたいと思いますので引き続き、見守ってください」とコメントした。石川