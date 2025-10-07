ＭＢＳテレビは７日、Ａぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太容疑者が公然わいせつ容疑で逮捕され、活動休止となったことを受け、同局で放送中のＡぇ！ｇｒｏｕｐの冠番組「Ａぇ！！！！！！ゐこ」（土曜・深夜１・２８分）の放送を当面の間休止すると、スポーツ報知の取材に答えた。すでに公式サイトは次回の予定を削除済み。１１日に予定されていた放送も別番組に差し替える予定だという。広報担当者は休止にいたった理由につ