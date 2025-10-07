◆練習試合巨人―ヤマハ（７日・東京ドーム）巨人の竹下徠空（らいあ）内野手が豪快な一発を放った。９回２死、左腕・佐藤大から左翼ポール際にライナーを放り込んだ。無観客のスタンドに快音を響かせた。１軍のＣＳに向けた調整として行った社会人との練習試合に、３軍の一部選手が途中出場メンバーとして参加。竹下はそのうちの一人で、ベンチの阿部監督に長打力をアピールした。明徳義塾から育成ドラフト６位で入団し