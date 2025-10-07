20年越しの閉店セール中のマツオヤ食器店岡山・北区表町2日 岡山市の商店街で約20年前に閉店した食器店が10月2日から「閉店セール」を行っています。創業者の娘が「亡き父が集めた品を誰かに使ってほしい」という思いから店を開けました。 岡山市の表町商店街にあるマツオヤ食器店。閉店セール初日の2日、店の前に長蛇の列ができました。 午前11時にセールが始まると、訪れた人は洋食