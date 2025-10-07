歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新。髪色を新しくチェンジしたことを報告しました。倖田さんは、「髪色をDe-code してきました！」とコメントし、新しいブロンドのツートンヘアを披露しています。 【写真を見る】【 倖田來未 】ツアーに合わせた新ヘアスタイルを公開「パワーアップして倖田來未らしく」黒金のツートンヘアカラーを披露投稿された複数の写真では、髪の途中が黒く根元や毛先が明るいブロン