山瀬まみ（56）が7日、BAY FM78「BAYFM it!! Hour.1」に出演。3月4日の放送でしばらく番組を休むことを報告していたが、この日、復帰し、休養中のことを明かした。番組で子宮体がんに罹患（りかん）、手術中に合併症で脳梗塞を発症し、麻酔から目が覚めなかったことを明かした山瀬は「今日まで何してたかというとリハビリですね」と振り返った。春原佑紀キャスターが「よくぞ帰ってきてくれた」と声をかけると、山瀬は「私もうれし