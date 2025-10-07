なにわ男子の大橋和也（28）と、俳優遠藤憲一（64）が6日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。ドラマ撮影時のエピソードを話した。こわもて個性派の遠藤と爽やか系の大橋。撮影時、大橋が「エンケンさんが急に来られて。何を言うのやろと思ったら、『オレらって顔似てるよな』って。拒否れないじゃないですか。『あ、はい…』って」と戸惑ったことを明かした。遠藤は「爽やかなのと、よどんでいるのと、差