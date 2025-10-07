7日朝、東京・調布市を走る中央道調布インターチェンジ付近で車6台が絡む玉突き事故があり、1人が死亡し6人がケガをしました。警視庁によりますと、7日午前8時ごろ、中央自動車道上りの調布インターチェンジ付近で、トラックや乗用車などあわせて6台が絡む事故があり、トラックを運転していた40代くらいの男性が死亡したほか、6人がケガをしました。トラックが、渋滞の最後尾に突っ込んだとみられ、現場にはブレーキ痕がなく、警視