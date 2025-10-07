新規大会を前に記者会見する松山英樹＝横浜CC9日に神奈川県の横浜CCで開幕する米男子ゴルフツアー秋季シリーズの新規大会、ベイカレント・クラシック・レクサスに出場する松山英樹が7日、試合会場で記者会見し「日本のファンの前でプレーできるのがすごく楽しみ。週末にいい位置で回れるよう頑張りたい」と真剣な表情で抱負を語った。今年は1月の開幕戦で優勝した後は、欧州ツアーも含めて10位以内がない。それでも「状態は悪