[故障者情報]名古屋グランパスは7日、MF中山克広が検査の結果、右尺骨骨折と診断されたことを発表した。中山は4日のJ1第33節・セレッソ大阪戦で負傷。今季はここまでJ1リーグ戦26試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯4試合に出場していた。