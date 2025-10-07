コックスが反落している。６日の取引終了後に発表した９月度の月次売上高で、既存店売上高が前年同月比８．５％減となり、３カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。 前年に対して日曜日が１日少なかった影響がマイナス２．０ポイント程度あったほか、月末まで厳しい残暑が長引いたことで、秋物商品の売り上げがメンズ・レディスともに前年を下回った。なお、全社売上高は同８．６％減だった。 出所：MINKAB