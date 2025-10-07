10月6日、木村拓哉が主演を務める映画『教場』の新たな情報が解禁された。豪華な出演者がお披露目になったが、“若手俳優” に注目が集まっているようで──。『教場』は、木村演じる右眼を失った警察学校の教官が、さまざまな訓練生を厳しくも、愛ある指導で一人前の警察官に育てる姿を描いた物語。2020年に新春スペシャルで放送されたのを機にシリーズ化され、2026年には劇場版が公開されると発表されていた。今回、その詳細が