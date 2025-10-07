城 南海が、今月より導入が始まったパチンコ新機種『海物語』“沖海シリーズ”約4年ぶりの最新作「Pスーパー海物語IN沖縄6」の実機搭載楽曲4曲を歌唱していることがわかった。「沖海6」で城 南海は「Go!Go! SEA STORY」「Blue Bright Trip」「島唄」「ダイナミック琉球」の4曲を歌唱。これらの楽曲は「大当り時」のみならず、通常時でも全40曲より楽曲を選択すればいつでも聞けるような仕様となっている。全国パチンコ店に10月6日