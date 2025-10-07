近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が9月29日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。今季限りで現役引退する阪神・原口文仁内野手（33）のCS出場を予想した。2日のヤクルト戦（甲子園）後に引退セレモニーを行った原口。金村氏は「恥ずかしながらもらい泣きしてしまいました」と明かした。同じ右打者で代打という役割を担った姿が自らの現役晩年と重なることもあり、「思い入れが強すぎて