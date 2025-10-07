元乃木坂46で女優の山下美月（26）が7日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。NEWSの加藤シゲアキ（38）のまさかの言動にクレームを入れる場面があった。この日はこの日スタートの同局の新ドラマ「新東京水上警察」の宣伝のため、主演の俳優・佐藤隆太、加藤とともに出演した山下。同局の小室瑛莉子アナウンサーから「山下さんから加藤さんに“私の好きなもの真似しないで”という強めのクレームが