タレントの山瀬まみさんが、今日7日のBAYFMのラジオ番組「 it !! 」で、7ヵ月間の休養から復帰し、がん手術を受けていたことを報告しました。【写真を見る】【 山瀬まみ 】 “子宮体がんで全摘手術” さらに “合併症の脳梗塞で目覚めず” 7ヵ月後に復帰をラジオで発表ケーキ食べ「食べられない山瀬まみは私にあらずさ」山瀬さんは、パーソナリティの春原さんと語り合う格好で “私何も言わないでお休みに入っちゃって、7か月