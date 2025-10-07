◇練習試合巨人ーヤマハ（7日、東京ドーム）練習試合でライデル・マルティネス投手、大勢投手、中川皓太投手の“逆”リレーが発生しました。CSを前に練習試合を行っている巨人。先発の平内龍太投手は2回無失点1安打2四球で降板すると、3回にはマルティネス投手があがります。1安打1四球でしたが、キャッチャーの大城卓三選手が2盗を阻止するなど、助けられ、無失点に終わっています。続くは大勢投手。こちらも1安打を許しますが