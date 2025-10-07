俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムを更新。最新ショットを投稿し、22歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 片岡凜 】22歳の誕生日をSNSで報告「ぶっ飛ぶお芝居して異次元にいたい」役者としての決意表明片岡さんは、「22歳になりました」と報告した上で、「誰とも比べられないくらいぶっ飛ぶお芝居して異次元にいたい」と新たな年齢を迎えての抱負を表明。演技への強い情熱と独自性を追求す