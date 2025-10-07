先月30日、東京・町田市で76歳の女性が刺され、殺害された事件で、警視庁が先ほど、逮捕された男の自宅に家宅捜索に入りました。自称・派遣社員の桑野浩太容疑者（40）は先月30日夜、町田市にあるマンションの外階段で、買い物帰りだった秋江千津子さん（76）の腹などを包丁で刺し、殺害したなどの疑いがもたれています。「午後2時すぎです。警視庁の捜査員が桑野容疑者を連れて家宅捜索に入ります」警視庁は先ほど、桑野容疑者を