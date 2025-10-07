東急田園都市線の列車衝突事故で、東急電鉄が会見を行い、長時間の運休による混乱について謝罪した上で、信号の設定条件に不備があり、衝突につながったと説明しました。5日、川崎市にある東急田園都市線の梶が谷駅で、渋谷行きの列車が回送列車と衝突し、回送列車の一部が脱線しました。東急電鉄は7日午後会見を行い、本線に車両がはみ出した際は、停止信号が出るべきところを、設定条件に不備があり青信号が出ていたため、列車が