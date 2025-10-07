モンパチフェスこと＜MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 25＞が11月8日および9日の2日間、沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場で開催される。同フェス会場にて、“パチパチパニック”とのスペシャルコラボ企画が実施されることが発表となった。『“モンパチ!? パチパチ!?” 音楽フェス in 沖縄のスペシャルコラボ』は、パチパチパニックのリニューアルにあたり、モンパチフェスへの協賛という形で実施さ