カブスの今永昇太投手（３２）は６日（日本時間７日）、敵地ミルウォーキーで行われたナ・リーグ地区シリーズ（ＮＬＤＳ＝５回戦制）第２戦に先発し、２回２／３を投げ、５安打４失点、３三振と精彩を欠き、ポストシーズン（ＰＳ）初黒星を喫した。一方、「４番・右翼」で先発した鈴木誠也外野手（３０）は初回に先制３ランを放ち、３打数１安打３打点。チームは３―７で連敗し、３勝で突破の短期決戦で王手をかけられた。鈴木