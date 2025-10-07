フジテレビ佐々木恭子アナウンサー（52）が6日放送の同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にMCとして出演。4日の自民党総裁選での、高市早苗新総裁の所信表明演説をめぐり、自身の見解を示した。高市氏は就任あいさつで「わたくしは約束を守ります。全世代総力結集で全員参加で、頑張らなきゃ立て直せませんよ。だって今、人数少ないですし、もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます