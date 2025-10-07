ぐるぐる回らないセンサーである意味とは？2025年10月3日、日産グローバル本社ギャラリーにて、自動運転モビリティサービスの実証実験に使用される車両が公開されました。ベース車両は日産の「セレナ」ですが、どのような特徴があるのでしょうか。担当者に話を伺いました。【え、センサーなの!?】これが、ぐるぐる回るやつの代わりの「鏡」です（写真）まず全体のフォルムで目を引くのは、一般的な自動運転車に見られるような