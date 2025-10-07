メキシコで動物の肉を食い荒らすラセンウジバエの幼虫（New World Screwworm、NWS）が家畜に感染した事例が報告された。6日（現地時間）、メキシコ食品衛生安全品質管理局（SENASICA）は報道資料を通じて、米国との国境地域にあるヌエボ・レオン州で子牛1頭が「新世界ラセンウジ」と呼ばれるNWSに感染していたことを確認したと発表した。続けて「防除措置のおかげで虫はすでに死んでおり、同時に輸送された他の84頭の家畜には影響