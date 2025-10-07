三重県名張市の国道で軽自動車が横転し男女6人が死傷した事故で、死亡した5人のうち少なくとも1人の遺体から、アルコールが検出されたことがわかりました。 今月3日の未明、名張市上小波田の国道165号で軽自動車が横転しました。 軽自動車は定員が4人でしたが男女6人が乗っていて、このうち16歳から23歳の男女5人が死亡、16歳の男子高校生が骨盤を骨折する大けがをしました。 警察によりますと、司法解剖の結果