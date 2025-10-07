厚生産業は、2025年11月4日(火)に新商品『たくあん漬の素しそかつお風味』を発売。衰退しつつある家庭でのたくあん手作り文化を現代のライフスタイルに合わせて気軽に楽しめるよう、小容量で失敗しにくい仕様で開発された商品です。 厚生産業 ベジレンド「たくあん漬の素しそかつお風味」 参考小売価格：314円(税別)／339円(税込)発売日：2025年11月4日(火)内容量：78g(小袋26g×3袋)※だいこん500g×3回分発売