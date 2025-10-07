岡山中央警察署 防災ステーションの駐車場に塗料で文字を書いて汚したとして、岡山市の地方公務員の男（60）が7日、器物損壊の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年5月6日午前3時20分ごろ、岡山市中区の「旭川今在家河川防災ステーション」の駐車場で、アスファルトに白色塗料で「国の土地だ 市消防に占有の権利はない」と大きく書いて汚した疑いが持たれています。損害額は15万700円です。