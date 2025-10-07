NTTデータCCSは、芸術系の大学・学校の学生・生徒限定のアートギャラリーWebサービス「Creators-Stage®」において、2025年10月1日から新たに「作品の販売」および「ポートフォリオ作成」の機能を追加しました。学生のPR活動や将来のキャリア支援に役立つ新機能です。 NTTデータCCS 芸術系学生限定アートギャラリー「Creators-Stage®」  サービス名：Creators-Stage®運営会社：株式会社NTTデータCCS