賃貸住宅仲介業店舗数No.1のAPAMAN株式会社は、APAMAN公式キャラクター「べあ〜君」のLINEスタンプ第1弾『べあ〜君★日常編』を、2025年10月7日(火)13時より販売開始します。日常会話からビジネスシーンまで幅広く使える、全24種のスタンプです。 APAMAN(アパマン) LINEスタンプ『べあ〜君★日常編』  タイトル：べあ〜君★日常編価格：50コイン(120円／税込)販売開始日：2025年10月7日(火) 13:00〜点数：24点販売