日本分析機器工業会(JAIMA)と日本科学機器協会(JSIA)は、共同で開催するWeb展示会「JASIS WebExpo(R) 2025」において、20タイトルを超えるセミナー動画を新たに追加公開しました。今回追加されたのは、幕張メッセでのリアル開催でも人気を博した「JASISトピックスセミナー」の講演動画です。 JAIMA／JSIA 最先端科学・分析システム＆ソリューション展 Web版「JASIS WebExpo(R) 2025」 名称：JASIS WebExpo(R) 2025