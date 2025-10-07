一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、2025年6月に開催したIT資産管理の専門イベント「ITAM World 2025」のセッション概要をまとめた報告レポートを公開しました。ゼロトラスト時代におけるIT資産管理の最新動向や、実務に役立つ情報がまとめられています。 SAMAC(IT資産管理評価認定協会)「ITAM World 2025」セッション報告レポート公開 開催日：2025年6月レポート発行元：一般社団法人IT資産管理評価認定協会