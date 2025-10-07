GPU UNITE 2025 実行委員会は、GPUを軸とした生成AI・ロボティクス、CG, HPCの最先端技術とユースケースを発信する技術カンファレンス「GPU UNITE 2025」を、2025年10月15日(水)に東京大学 伊藤国際学術研究センターにて開催！12回目となる今回は、産業界・アカデミア・スタートアップの第一線が一堂に会し、さらに規模を拡大して実施されます。 GPU UNITE 2025 実行委員会 技術カンファレンス「GPU UNITE 2025」