御塩殿崇敬会（西田直裕代表）は5日、伊勢神宮で催された御塩殿祭に参列し、塩業界の繁栄を祈念した。伊勢神宮に奉納する塩は、内宮鎮座時に倭姫命（やまとひめのみこと）が定めたとされており、五十鈴川河口の「御塩浜」で採取したかん水を、御塩殿神社内の施設で荒塩にし、焼に仕上げる。いずれも古来変わらぬ製法を堅持しており、供物、お清めの塩として使用されている。今年は7月28日から8月4日にかけて採かん。天候要因もあり