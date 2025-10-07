福岡市城南区の交差点で6日にバイクとタクシーが出合い頭に衝突する事故があり、バイクに乗っていた特別支援学校の臨時講師伊藤義弘さん（43）の死亡が7日までに確認された。関係者によると、伊藤さんはプロ野球千葉ロッテの元投手。