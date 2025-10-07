スイーツブランド「（NO）RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）×人気漫画「きょうの猫村さん」がコラボ。特別な「ノーレーズン猫村さんドイッチ」が、東京・銀座で10月10月（金）からスタートするイベントにお目見え。公式オンラインショップでは10月26日（日）から期間限定で販売されますよ。ノーレーズンサンドイッチ×猫村さんが夢コラボこの投稿をInstagramで見る(NO) RAISIN SANDWICH