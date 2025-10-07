宮内庁は10月1日に新型コロナウイルス感染が確認され、5日まで行事などへの出席を控えていた天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、7日から通常通りの生活に戻られたと発表しました。7日は日本赤十字社での勤務をリモートの在宅勤務で行われているということです。愛子さまは新型コロナ感染により、5日と6日に予定されていた滋賀県訪問を取りやめ、お住まいの御所で静かに過ごされていました。熱は2日に平熱に戻っていました。