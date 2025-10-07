セブン−イレブン・ジャパンは、日清食品冷凍との共同開発による「日清中華 THE GOLD 汁なし担々麺」を、全国のセブン−イレブンで10月7日から順次発売する。同商品は、冷凍食品市場で高まる「汁なし麺」の需要に応えるべく誕生した一杯とのこと。マーケットで高い人気を誇る「日清中華」ブランドのワンランク上のシリーズ「日清中華 THE GOLD」から登場し、こだわりを詰め込んだ。「濃厚なごまだれ」「辛みを楽しむ香る花椒」「モ