10月に入り、石川県内では32人の新人警察官が各警察署に配属されました。金沢市内の交番で新たな一歩を踏み出した女性警察官の初勤務に密着しました。10月1日午前8時半、金沢中警察署。緊張した面持ちで署内の挨拶回りをする杉本ひなた巡査(２２)石川県野々市市出身の杉本さんは、2025年3月に沖縄の大学を卒業後、石川県警察学校で法律や逮捕術などを半年間学び、金沢中警察署に配属されました。中学生のころから地域の安全を最前