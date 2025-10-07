NHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフ作品『山田轟法律事務所』の制作開始、および土居志央梨、戸塚純貴、伊藤沙莉の出演が発表された。 本作では、連続テレビ小説『虎に翼』では描かれなかった、よねと轟のバックストーリーを盛り込み、弁護士の視点から『虎に翼』の世界を描く。山田よね役を土居、轟太一役を戸塚、佐田寅子役を伊藤が続投。脚本は、『虎に翼』に続き吉田恵里香が担当する。 制作開始の