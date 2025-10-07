演歌歌手の藤あや子が5日に自身のアメブロを更新し、京都の和スイーツであるわらび餅を堪能したことを報告した。この日、藤は「京都の和スイーツをみつけて即購入！」と明かし、わらび餅の写真を公開。お店からのアドバイスとして「冷蔵庫でしっかり冷やして食べてくださいとのこと」とつづった。続けて、実際に丸一日冷やしたわらび餅について「弾力があって喉ごしがGOOD スッキリして美味しい」と絶賛。「秋の夜長おうちでゆっく