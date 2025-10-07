俳優の川崎麻世が5日と6日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと釣りへ行き、その後の心温まるエピソードを明かした。5日のブログで、花音さんと船釣りに行ったことを報告し、続く6日のブログでは、釣った太刀魚のうち2本を行きつけの寿司屋に「お土産で持って行った」と説明。訪れた日が偶然にも「女将さん（大将のお母様）」の誕生日だったといい、プレゼントした太刀魚はその場で捌かれ「店のスタッフとお客さん全員に振る舞