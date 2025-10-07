ブラジル代表DFファブリシオ・ブルーノが、ブラジルサッカー連盟のインタビューに対応。10月10日の韓国戦、14日の日本戦に向けて意気込みを示した。欧州には渡らず、一貫して母国クラブでプレーしており、現在はクルゼイロに在籍する29歳は、昨年３月にブラジル代表デビュー。先月の北中米ワールドカップ南米予選、敵地ボリビア戦では、標高4100メートルの地でハイパフォーマンスを披露し、カルロ・アンチェロッティ監督から「