三井住友フィナンシャルグループは10月6日、同社の生成AIアシスタントツール「SMBC-GAI」にRAG(Retrieval-Augmented Generation)技術を活用した機能を実装したことを発表した。Webサイト'>三井住友フィナンシャルグループ公式Webサイト2023年7月に開発した「SMBC-GAI」は、Microsoft Teamsに常駐するAIアシスタントとしてセキュアなAzure OpenAI Serviceを用いた環境で構築している。メールの下地作成、文章の要約や翻訳からプログ