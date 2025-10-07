◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦カブス4―ブルワーズ7（2025年10月6日ミルウォーキー）カブス・今永昇太投手（32）が6日（日本時間7日）のブルワーズとの地区シリーズ第2戦に先発したが、2回2/3を5安打4失点で降板。チームを勝利に導くことはできず連敗で0勝2敗となり、崖っ縁に立たされた。鈴木誠也の先制3ランの援護をもらい、上がった初回のマウンド。テンポ良く2死をとったが、コントレラス、イエリチに連打され2死一