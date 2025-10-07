東急田園都市線で列車同士が衝突した事故について、東急電鉄が会見を開き、衝突した列車の信号に問題があったことが原因だとして謝罪しました。【映像】事故現場の様子5日、田園都市線で普通列車が回送列車に衝突した事故について、東急電鉄は先ほど会見で謝罪し、普通列車の信号システムが正常に設定されていなかったことが原因だと明らかにしました。回送列車が所定の位置より手前で停止していたため、本来であれば普通列車