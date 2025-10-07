バイクの車載器にＥＴＣカードを挿入せずに高速道路を通行したとして、６７歳のタクシー運転手の男が逮捕されました。兵庫県警高速隊が１０月７日、道路整備特別措置法違反の疑いで逮捕したのは、神戸市長田区のタクシー運転手の男（６７）です。高速隊によると、男は去年７月１４日と今年６月２８日、バイクの車載器にＥＴＣカードを挿し込まない状態で、阪神高速３号神戸線の芦屋本線料金所を通過。そのまま高速道路を通行